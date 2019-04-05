Fenerbahçe'ye Mata müjdesi! Sky Sport yazdı
FENERBAHÇE’NİN listesinde olduğu belirtilen Juan Mata ile ilgili İngiltere’den yeni bir iddia ortaya atıldı.
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, tecrübeli futbolcu yeni sözleşme için Kırmızı-Şeytanlar'la anlaşamadı. Ada’nın önde gelen basın organlarından olan Sky Sports ise İspanyol oyuncunun gidebileceği muhtemel takımları arasında Fenerbahçe’yi de gösterdi.
(Gunes)
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