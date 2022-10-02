Fenerbahçe'ye Mergim Berisha piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Fenerbahçe'nin bu yaz Augsburg'a kiraladığı Mergim Berisha, Bundesliga'da iyi bir başlangıç yapmıştı. Mergim Berisha'nın performansından memnun olan Alman ekibinin 4 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisiyle kadrosuna katacağı belirtildi.

MERGIM BERISHA KİRALIK OLARAK GİTMİŞTİ

2021'in yazında Fenerbahçe'nin RB Salzburg'dan 5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mergim Berisha, sarı-lacivertli forma ile bir türlü beklentileri karşılayamamıştı. 24 yaşındaki golcü, bu yaz ise Augsburg'a kiralık olarak gönderilmişti.

BUNDESLİGA'DA İYİ BAŞLADI

Bundesliga'da Augsburg formasıyla şimdiye kadar 3 resmi maçın 3'ünde de ilk 11'de başlayan Mergim Berisha, toplam 256 dakika süre aldı. 24 yaşındaki Alman golcü 1 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulunarak büyük beğeni topladı.

MERGIM BERISHA'NIN OPSİYONUNU KULLANACAKLAR

Almanya basınına göre; Augsburg'da performansından memnun olunan Mergim Berisha için karar verildi. Alman ekibi, 24 yaşındaki golcünün 4 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini Fenerbahçe'den almak istiyor.