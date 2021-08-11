Star.com.tr 11 Ağustos 2021 Çarşamba 19:08 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 20:34

İtalya Serie A'da Lazio forması giyen Vedat Muriqi için başta Süper Lig olmak üzere bir çok transfer haberleri çıkmaya devam ediyor. Lazio'nun bu sezon başına geçen tecrübeli teknik direktör Maurizio Sarri kadro planlaması yaparken yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Vedat Muriqi'nin durumu hakkında da raporunu yönetime sundu.

VEDAT MURIQI LAZIO'DA KALIYOR



Lazio'nun Fenerbahçe'den transferi Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin yeni sezonda Lazio forması giyeceği belirtildi. İtalya basınında çıkan habere göre Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, takımın golcü ismi Ciro Immobile'nin alternatifi olarak Vedat Muriqi'yi belirledi. Bu nedenle Lazio'nun 2022'de sözleşmesi bitecek olan Felipe Caicedo'yu satış listesine koyacağı belirtildi.

FENERBAHÇE CAICEDO İLE İLGİLENİYOR



Lazio'nun satış listesine koyduğu Felipe Caicedo için başta Fenerbahçe olmak üzere Inter ve Atalanta'nın da ilgisi bulunuyor. Corriere dello Sport'un haberine göre Lazio'dan ayrılacak oyuncunun sarı lacivertli kulüple görüşmeleri devam ediyor.

VEDAT MURIQI 2 FELIPE CAICEDO 10 GOL ATTI



Vedat Muriqi geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla çıktığı 34 maçta 2 gollük performansla oynamıştı. Kosovalı golcü bu karşılaşmaların 11'inde ilk 11 olarak başladı.

Felipe Caicedo ise geçtiğimiz sezon 30 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 9 gollük performans gösterdi. Ekvadorlu yıldız 30 maçın 10'unda ilk 11'de başladı.

İtalyan medyasına göre Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach ve Eintracht Frankfurt Vedat Muriqi'ye talip oldu. Sarri'nin takımda kalmasını istediği Vedat bu sezon Lazio formasıyla kariyerine devam edecek.

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