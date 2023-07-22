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Spor

Fenerbahçe'ye müjde! Livakovic, Suudi ekibini reddetti

Bir süredir Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, Suudi Arabistan'tan gelen servet niteliğindeki teklifi reddetti.

Sabah22 Temmuz 2023 Cumartesi 11:44 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye müjde! Livakovic, Suudi ekibini reddetti
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yabancı kaleci almak isteyen sarı-lacivertliler, uzun süredir Dominik Livakovic ile yakından ilgileniyor.

Daha önce Hırvat eldivenle anlaşan ardından da oyuncunun kulübünü ikna eden sarı-lacivertlilerin yoluna Suudi ekibi Al-Nassr, taş koydu ve Dinamo Zagreb'e 10 milyon euro önerdi. Suudiler, Livakovic'e de yıllık 6 milyon euro'dan 5 senelik kontrat teklif etti. Al-Nassr ile anlaşan Dinamo Zagreb son kararı Dominik Livakovic'e bıraktı.

2027'YE KADAR FENERBAHÇE'DE

Hırvat eldiven ise; Fenerbahçe'ye söz verdiğini ve Arabistan'da oynamak istemediğini Suudi yetkililere iletti. Bu haber Fenerbahçe cephesinde mutluluk yaratırken, Hırvat kalecinin de önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki kaleciyle 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacak. Dominik Livakovic'e de senelik 2 milyon euro ücret verilecek. Dinamo Zagreb'e ise taksitler halinde 9 milyon euro ödenecek.

DOMINIK LIVAKOVIC KİMDİR?

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Dominik Livakovic kimdir? Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi. Kaleci pozisyonunda görev yapan Hırvat milli futbolcu futbola NK Zadar takımının altyapısında başladı. 2007-2012 yılları arasında NK Zadar forması giyen Livakovic 2012 yılında NK Zagreb altyapısına transfer oldu. Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken, bu maçlarda 159'unda kalesini gole kapattı.

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