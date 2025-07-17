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Spor

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! İşte Leandro Trossard transferini kolaylaştıran gelişme

İngiliz ekibi Arsenal, Chelsea'den Noni Madueke'yi kadrosuna katmak için anlaşma sağladıktan sonra Leandro Trossard'ın satışına sıcak bakıyor. Yaşanan bu gelişme Fenerbahçe'nin Leandro Trossard transferinde işlerini kolaylaştırabilir. İngiliz basınında çıkan habere göre 30 yaşındaki oyuncu ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe'de gözler Arsenal ile yapılacak transfer pazarlığında olacak. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ17 Temmuz 2025 Perşembe 11:27 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye müjdeli haber! İşte Leandro Trossard transferini kolaylaştıran gelişme
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Arsenal'in yeni transferi Madueke sonrası Trossard için çıkış kapısı açıldı.

Arsenal, Chelsea'den Noni Madueke'yi kadrosuna katmak için 52 milyon sterlin karşılığında anlaşmaya vardıktan sonra, Leandro Trossard'ın satışına sıcak bakıyor. The Times'ın haberine göre, 30 yaşındaki Belçikalı futbolcu, Fenerbahçe ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Şimdi gözler Arsenal ile bonservis pazarlıklarına çevrildi.

Fenerbahçe'nin, Arsenal'de son yılına giren Trossard için 20 milyon sterlin civarında bir teklifle masaya oturması bekleniyor. Londra temsilcisi, oyuncunun sözleşmesinin bitecek olmasını da göz önüne alarak bu rakam üzerinden bir ayrılığı onaylamaya hazır.

MADUEKE TRANSFERİ SONRASI GÖZDEN ÇIKARILDI

Arsenal, y az transfer döneminin dördüncü hamlesi olarak Chelsea'den Noni Madueke'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 23 yaşındaki İngiliz oyuncu, Dünya Kulüpler Kupası finalinden sonra resmi imzayı atacak. Bu gelişmenin ardından takımda kanat rotasyonundaki yoğunluk artarken, Trossard'ın ayrılığı kaçınılmaz hale geldi.

Madueke dışında Arsenal; Kepa Arrizabalaga, Christian Norgaard ve Martin Zubimendi'yi de kadrosuna katarken, Eberechi Eze ve Viktor Gyokeres için de temaslarını sürdürüyor.

TROSSARD'IN ARSENAL KARNESİ

2023 yılında Brighton'dan 27 milyon sterline transfer edilen Leandro Trossard, Arsenal formasıyla 124 maça çıktı. Bu süreçte 28 gol atan ve 23 asist yapan oyuncu, hücumdaki çok yönlülüğüyle dikkat çekti. Geçen sezon bazı dönemlerde yedek kalan Trossard için Mikel Arteta şu ifadeleri kullanmıştı:

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