Fenerbahçe'ye Nelson Semedo müjdesi

Fenerbahçe'ye Beşiktaş maçı öncesi Nelson Semedo'dan iyi haber geldi.

Deneyimli sağ bek, bireysel saha çalışmalarına başladı.

Portekizli futbolcu, Hesap.com Antalyaspor ile deplasmanda oynanan ve 2-2 sonuçlanan maçta sakatlanmıştı. Karşılaşmadan bir gün sonra Fenerbahçe, Semedo'nun sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

3 haftalık tedavi sürecinin ardından tecrübeli futbolcu, saha çalışmalarına başladı. Bireysel çalışma programının tamamlanmasının ardından Nelson Semedo, takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

Portekizli oyuncunun, milli maçlar nedeniyle liglere verilen aranın ardından oynanacak Beşiktaş derbisinde hazır olması hedefleniyor.

Nelson Semedo, Fenerbahçe formasıyla 32 maçta forma giydi. 30 karşılaşmada 11'de yer alan deneyimli sağ bek, 1 kez fileleri havalandırırken 2 de asist yaptı.