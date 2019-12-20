Fenerbahçe'ye Nico Gaitan teklifi

20.12.2019 13:17 - Güncelleme: 20.12.2019 13:17

Menajerlerin ABD'de Chicago Fire forması giyen Nico Gaitan'ı Kanarya'ya teklif ettiği öğrenildi. İyi bir sezon geçirdiği kulübüyle 31 Aralık'ta sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki yıldız futbolcunun 1 milyon euro da imza parası talebi olduğu ifade edildi.

ERSUN YANAL DA ONAY VERDİ

Profesyonel kariyerine başladığı Boca Juniors'ta ismini duyuran Arjantinli futbolcu, sırasıyla Benfica, Atletico Madrid, Dalian Yifang ve son olarak Chicago Fire formaları giydi. 10 numara pozisyonunda oynayan ve kanatlarda da görev yapabilen Gaitan, teknik kapasitesiyle öne çıkarken, teknik direktör Ersun Yanal'ın bu transfere sıcak baktığı kaydedildi.

F.Bahçe'nin 1 milyon euro imza parasını ödemek istemediği de vurgulanırken, kısa sürede somut adımların atılması bekleniyor.

39 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ

2 flaş gelişme 010-11 sezonu öncesi Boca Juniors'tan 8.5 milyon euro bedelle Benfica'ya transfer olan Gaitan, 2016'da da 25 milyon euro bonservis ile Atletico Madrid'in yolunu tuttu. Arjantinli, 2018'de ise 5.5 milyon euro'yla Çin ekibi Yifang'a imza attı.

BİÇİLMİŞ KAFTAN

Boca, Benfica ve A.Madrid formaları giyen Gaitan, kısa süreli bir Çin macerasının ardından Chicago Fire'a gitti. MLS'te tekrar kendini bulan Gaitan, harika bir sezon yaşadı. MLS'i yakından takip eden biri olarak Gaitan'ın halen Avrupa'nın rekabetçi liglerinde forma giyebilecek kapasitede olduğunu görme şansını yakaladım.M.United'ın oyuncuya ciddi ilgisi var. Bununla birlikte Boca'da eski futbolcusunu kadrosuna katmak için çaba gösteriyor.

(Fotomaç)