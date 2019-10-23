Fenerbahçe'ye Ocak ayında 3 süper yıldız birden!

Mutlak şampiyonluk parolası ile çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte eksik bölgeler için rapor hazırlayan Ersun Yanal, yönetimden transfer istedi. Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan yönetim ocak ayında 3 bomba birden patlatmak için harekete geçti.

MESUT OCAKTA İSTANBUL'DA!

Bu sezon Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery ile yıldızı barışmayan Mesut Özil için yeni iddialar ortaya atılıyor. İngiliz basını, Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan 31 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a gideceği yönünde haberler yapmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Comolli'nin de yıldız oyuncunun transferiyle ilgili görüşmelere devam ettiği belirtilirken, ocak ayında imzaların atılacağı ifade ediliyor. İngiliz ekibiyle bu sezon ligde yalnızca 71 dakika şans bulan Mesut'un 6 ay kiralık olarak Fenerbahçe forması giyeceği kaydediliyor.