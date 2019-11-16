Fenerbahçe’ye ocak makyajı

SÜPER Lig’de 11 hafta sonunda lider Sivasspor’un 1 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe’de devre arası taşlar yerinden oynayacak. Ocak ayında kadrosuna önemli takviyeler yapması beklenen Sarı-Lacivertli kulüpte gidecek oyuncular da şekillenmeye başladı. Ali Koç yönetiminin, Ersun Yanal’ın raporu doğrultusunda 3 önemli ismiyle yolları ayıracağı öğrenildi.

MEHMET EKİCİ’YE BAŞAKŞEHİR TALİP

Bu isimlerden ilkinin sezon başı kadroya alınmayan Mehmet Ekici olduğu bildirilirken, beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Miha Zajc ile Alper Potuk’a da ‘Kendinize kulüp bulun’ talimatı verildi. Mehmet Ekici’ye Başakşehir ve Kasımpaşa’nın talip olduğu öğrenilirken, bazı Alman kulüplerinin de tecrübeli orta saha için nabız yokladığı ortaya çıktı. Zajc’ın ise yaşının genç olması nedeniyle kiralık gönderilmesi gündemde.

TOLGA, H.ALİ VE OZAN’A SÖZLEŞME

Yönetim, Alper Potuk’u ise kesinlikle bonservisiyle göndermek istiyor. Jailson’un ise yedek orta saha olarak takımda kalacağı belirtildi. Ozan Tufan, Tolga Ciğerci ve Hasan Ali Kaldırım’ın performanslarından memnun olan teknik direktör Ersun Yanal, bu 3 isimle ise sözleşme uzatılmasını istiyor. Sarı-Lacivertli yönetimin, Yanal’ın bu isteği sonrası 3 oyuncuyla da devre arası masaya oturacağı ifade edildi.