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Spor

Fenerbahçe'ye orta saha için yeni aday

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de orta saha arayışları devam ediyor. Rusya'nın Krasnodar takımında forma giyen Aleksandr Chernikov, sarı lacivertlilere önerildi.

sabah5 Eylül 2023 Salı 12:41 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye orta saha için yeni aday
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahaya takviye arayışında... Bu doğrultuda Sarı-lacivertlilere Rusya'dan sürpriz bir öneri geldi.

CHERNIKOV ÖNERİLDİ

Oyuncu araştıran Fenerbahçe'ye Krasnodar'dan Aleksandr Chernikov önerildi.

FENERBAHÇE SICAK BAKMIYOR

İddialara göre Fenerbahçe teknik heyeti 23 yaşındaki Rus oyuncuya teknik heyet sıcak bakmadı.

KRASNODAR PERFORMANSI

Rus ekibi Krasnodar'da 62 karşılaşmaya çıkan Chernikov 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncunun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ALEKSANDR CHERNIKOV KİMDİR?

1 Şubat 2000 tarihinde Rusya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Krasnodar altyapısında başladı. 2021 yılında Krasnodar'da A takıma yükselme başarısı gösterdi. Orta sahada ön libero olarak görev yapan Chernikov'un güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro...

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