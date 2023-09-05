Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahaya takviye arayışında... Bu doğrultuda Sarı-lacivertlilere Rusya'dan sürpriz bir öneri geldi.
CHERNIKOV ÖNERİLDİ
Oyuncu araştıran Fenerbahçe'ye Krasnodar'dan Aleksandr Chernikov önerildi.
FENERBAHÇE SICAK BAKMIYOR
İddialara göre Fenerbahçe teknik heyeti 23 yaşındaki Rus oyuncuya teknik heyet sıcak bakmadı.
KRASNODAR PERFORMANSI
Rus ekibi Krasnodar'da 62 karşılaşmaya çıkan Chernikov 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncunun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
ALEKSANDR CHERNIKOV KİMDİR?
1 Şubat 2000 tarihinde Rusya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Krasnodar altyapısında başladı. 2021 yılında Krasnodar'da A takıma yükselme başarısı gösterdi. Orta sahada ön libero olarak görev yapan Chernikov'un güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro...