Fenerbahçe'ye Pelkas müjdesi

DHA 10 Şubat 2021 Çarşamba 19:49 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 19:49

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 17.00'da başladı. Medipol Başakşehir maçında forma giyen futbolcular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı. Marcel Tisserand antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken ikinci bölümde özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Dimitris Pelkas ise bireysel çalıştı.

Sarı lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.