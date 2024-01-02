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Spor

Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Almanlar Miguel Crespo'yu istiyor

Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Miguel Crespo için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un Miguel Crespo'yu kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü. İşte detaylar...

Takvim2 Ocak 2024 Salı 16:55 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Almanlar Miguel Crespo'yu istiyor
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Fenerbahçe'de son dönemde yeniden bir çıkış yakalayan ve ilk 11'de düzenli olarak forma giymeye başlayan Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'ya Avrupa'nın önemli bir takımı talip oldu..

Bundesliga'nın güçlü temsilcilerinden Eintracht Frankfurt'un Miguel Crespo'yu kadrosuna katmak istediği bildirildi.

KAPIYI 8-10 MİLYON EURO BANDINDA AÇACAKLAR

Crespo'yu bazı Portekiz ve İspanyol takımlarının da istediği biliniyor. Alman kulübünün teklifinin ne kadar olduğu ise bilinmiyor. Ancak Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha için kapıyı 8-10 milyon Euro bandından açacağı belirtiliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 16 maçta forma giyen Crespo'nun Fenerbahçe ile 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Portekizli futbolcu ön libero ve merkez orta sahada görev yapıyor.

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