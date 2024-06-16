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Spor

Fenerbahçe'ye Portekizli sol bek!

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, gelecek sezon için düğmeye bastı. Sarı lacivertlilerin, Napoli'nin Portekizli sol beki Mario Rui ile ilgilendiği öne sürüldü.

16 Haziran 2024 Pazar 21:25 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Portekizli sol bek!
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Fenerbahçe için bir transfer iddiası İtalyan basınından geldi.

İtalya'dan Il Roma gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe, Napoli'nin Portekizli savunmacısı Mario Rui ile ilgileniyor. 33 yaşındaki Portekizli sol bekin Napoli'de kalmayı düşünmediği ve 2 sene daha sözleşmesi olmasına karşın ayrılık kararı aldığı belirtildi.

Mario Rui'ye Fenerbahçe dışında birçok Avrupa kulübünden de teklif olduğu ancak son kararının Napoli'nin yeni teknik direktörü Antonio Conte'de olduğu belirtildi. Conte'nin raporuna göre Napoli de Rui hakkındaki kararını verecek.

2011'den bu yana kariyerini İtalya'da sürdüren Mario Rui, geçen sezon 28 resmi maça çıktı ve 2 asist yaptı.

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