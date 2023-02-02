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Spor

Fenerbahçe'ye resmen piyango vurdu! Dünya devi yıldız oyuncuyu almaya geliyor

Fenerbahçe'de ara transferin başlamasıyla sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İtalya Serie A devi Juventus, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu için resmen harekete geçti. İşte detaylar...

2 Şubat 2023 Perşembe 18:29 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye resmen piyango vurdu! Dünya devi yıldız oyuncuyu almaya geliyor
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Juventus, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Juan Cuadrado'nun yerine Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor. İtalyan ekibi Fenerbahçe'de başarılı bir performans ortaya koyan Ferdi Kadıoğlu'nun transferini sezon bitmeden bitirmek istiyor.

FENERBAHÇE'NİN YILDIZINA DEV TALİP

Ara transfer döneminin başlamasıyla Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularının talipleri artmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için İtalya devi Juventus harekete geçti. Calciomercatoweb'te yer alan habere göre; Cuadrado'nun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilememe kararı alan siyah-beyazlılar, rotasını Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'na çevirdi.

Juventus'un Milan ve Napoli'nin de takip ettiği Ferdi Kadıoğlu'nun transferini sezon sonuna kadar bitirmeyi hedeflediği belirtildi.

REKOR BONSERVİS İSTENİYOR

Fenerbahçe'nin Temmuz 2018'de 1.4 milyon euro bedelle NEC Nijmegen'den kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu'nun Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Yıldız oyuncu başarılı performansıyla güncel piyasa değerini 12 milyon euroya kadar çıkardı.

Sarı-lacivertlilerin, Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisi için yapılacak görüşmelerde kapıyı ise 25 milyon eurodan açacağı öğrenildi.

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