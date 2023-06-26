Fenerbahçe'ye Rodrigo Becao müjdesi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Sarı-Lacivertliler, Ryan Kent ve Edin Dzeko ile transfer piyasasına hızlı bir giriş yapmıştı.

Fenerbahçe Yönetimi, aynı süratle yeni yıldızları kadroya katmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin üçüncü bombası Rodrigo Becao...

Brezilyalı savunma oyuncusu ile yapılan görüşmelerde her konuda el sıkışılmıştı.

Kulübü Udinese, sözleşme yenilemeyen ve seneye serbest kalacak olan Becao için kapıyı 10 milyon Euro'dan açmıştı. Ancak iki taraf, sıkı pazarlıkların ardından bonuslarla birlikte 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında büyük ölçüde anlaşmaya vardı

Sarı-Lacivertli taraftarlar şimdi, 27 yaşındaki stoper için gelecek KAP bildirimini beklemeye başladı.

'BÜYÜK SAYGIM VAR AMA...'

Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio'ya göre Fenerbahçe, Rodrigo Becao transferini bu hafta sonlandırmaya çok yakın. Sambacı'nın, kulüpler arasındaki tüm pürüzler giderildikten sonra İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçip, kendisini Sarı-Lacivertli renklere bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Becao, transferiyle ilgili bu gelişmeler yaşanırken ülkesi Brezilya'da basına açıklamalarda bulundu.

27 yaşındaki oyuncu, "Udinese ile 1 yıllık sözleşmem var. Satılırsam hem benim hem de kulüp için iyi olur. Bana İtalya kapılarını açan Udinese'ye büyük saygım var. Onlara asla ihanet etmeyeceğim ancak kalıyorum dersem yalan söylemiş olurum" ifadelerini kullandı.

HAYALİ İNGİLTERE

Rodrigo Becao'nun hayali, Premier Lig'de oynamak. Ancak Sambacı, şu ana kadar İngiltere'den hiçbir teklif almadı.

27 yaşındaki stoper Fenerbahçe ile el sıkıştı ve artık imza için kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Becao, Sarı-Lacivertliler'de başarılı bir performans sergileyip şampiyonluk yaşamak istiyor.

Diğer yandan Brezilyalı savunmacının, hayalini gerçekleştirmek adına ileride İngiltere'den bir teklif gelmesi halinde Fenerbahçe'den kolaylık sağlanması konusunda söz aldığı öne sürüldü.