Fenerbahçe'ye Roma'dan stoper!

Yeni teknik direktörü için gün sayan Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Yeni sezonda Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen Fenerbahçe ilk transferini Ryan Kent'i alarak yapmıştı.

Sarı-lacivertliler, İtalya Ligi'nin köklü kulüplerinden Roma'da forma giyen 23 yaşındaki stoper Marash Kumbulla'nın peşine düştü.

Fenerbahçe Yönetimi'nin genç stoperin menajeri ile temas kurduğu ve maliyetinin masaya yatırıldığı öğrenildi.

2021 yılında Hellas Verona'dan Roma'ya 26.5 milyon euro bedelle transfer edilen Kumbulla, geride kalan sezonda yeteri kadar forma şansı bulamadı.

MOURINHO ONU İSTEMİYOR

Arnavut stoper geçen yıl Serie A'da sadece 7 maçta forma giydi. Fenerbahçe Yönetimi'nin hem kiralık hem de satın alma opsiyonlarını masaya yatırdığı belirtildi. 18 kez Arnavut Milli Takım formasını giyen Kumbulla'nın şu anki piyasa değeri 8 milyon euro.