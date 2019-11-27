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Fenerbahçe’ye Rumen golcü

Sarı-Lacivertliler Reading’de oynayan Puscas için devreye girdi. Kulüp menajeri Mark Bowen’ın karşı çıkmasına rağmen yönetim 10 milyon euroya transfere yeşil ışık yaktı.

  • Star Spor
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LİGİN ilk yarısında en fazla sıkıntıyı forvet hattında çeken ve sakatlıkların artmasıyla golcüsüz kalan Fenerbahçe, ara transferde önceliği santrfora verdi. Sarı-Lacivertliler’in bir süredir bazı isimler üzerinde araştırma yaptığı öğrenilirken, listenin ilk sırasına alınan oyuncu ise Championship ekibi Reading formasını giyen George Puscas oldu.

YÖNETİM İLE TERS DÜŞTÜ

Kanarya’nın 23 yaşındaki Rumen oyuncu için kulübü ile temasa geçtiği ifade edildi. Ancak Reading Menajeri Mark Bowen, “Fenerbahçe’ye transferi onun için iyi bir fikir olmaz. Puscas genç ve gelişmeye açık bir oyuncu. Biz onun için doğru kulübüz” diyerek transfere karşı çıkmak istedi. Ne var ki, Reading yönetimi ise bu transfere olumlu bakıyor.

FENER KİRALIK İSTİYOR

Yönetimin iyi bir teklif alınması durumunda satışa onay vereceği vurgulanırken, İngilizler’in bonservis için 10 milyon euro istediği kaydedildi. Sezon başında Puscas’ı 8 milyon euroya alan Reading, böylece yarım sezonda 2 milyon euro kâr etmeyi hedefliyor. Fenerbahçe ise bu rakamı ancak kiralama sonrası opsiyon olarak kabul edebileceği cevabını verdi.

 

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