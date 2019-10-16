Hasan Ali Kaldırım, Audi Cup'taki Bayern Münih maçında ayak tabanından sakatlandı. Milli sol bek, Galatasaray derbisinin son bölümünde formasına kavuşsa da özel tabanlığındaki sıkıntı nedeniyle ABD’ye gitti ve Antalya maçını kaçırdı. Victor Moses, ilk haftadaki Gazişehir mücadelesinden beri görev yapamadı.

Garry Rodrigues ise Ankaragücü karşısında sakatlanıp Galatasaray ve Antalya maçlarını kaçırdı. Ersun Yanal’ın dönmelerini dört gözle beklediği 3 öğrencisi, önceki akşam takımla çalışmalara başlamıştı. Hasan Ali, Rodrigues ve Moses, dünkü antrenmanda da arkadaşlarıyla idman yaptı. Sakatlıkları ve ağrıları tamamen geçen 3 yıldızın da pazar günkü Denizli maçında oynayabilecek durumda oldukları öğrenildi.

İznin acısını çıkarttı

Ersun Yanal, hafta sonunda verdiği iki günlük iznin acısını çıkarttı! Başarılı teknik adam, dün öğrencilerine çift antrenman yaptırdı. Sarı-lacivertliler, saban idmanında salonda çalıştı. Futbolcular sakatlık önleyici egzersiz, dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları yaptı. Akşam antrenmanında ise sahada teknik ve taktik idmanlar gerçekleştirildi. Fenerbahçe, pazar günü Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yapacağı çalışma ile sürdürecek.

(Fanatik)