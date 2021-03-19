İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2021 Cuma / 6 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2354
  • EURO
    8,6151
  • ALTIN
    404.69
  • BIST100
    1528.99
Spor

Fenerbahçe'ye Sinan Gümüş müjdesi

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

DHA19 Mart 2021 Cuma 18:58 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 18:58
ABONE OL

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 15.30'da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenman, çift kale maçla devam etti; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sinan Gümüş takımla çalışırken, Gökhan Gönül antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte, ikinci bölümdeyse takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. Sadık Çiftpınar ve Mesut Özil'in tedavisine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.