Samsunspor ile yarın ligde karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, sakatlıklar nedeniyle özellikle savunmada sıkıntı çekiyor.

Şampiyonluk yarışında her oyuncuya ihtiyacı olan Kanarya'da özellikle stoperlerin sakatlığı can sıkmıştı. Kaptan Skriniar'ın yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı endişesi de Fenerbahçe camiasında üzüntü yaratmıştı. Ancak mesleğine saygısı ve disipliniyle bilinen Skriniar'ın iyileşme sürecinin beklenenden daha iyi gittiği bildirildi. Bu da onun beklenenden 15 gün önce sahalara dönme umudunu büyüttü.

1 AY İSTANBUL DIŞINA ÇIKMAYACAK

Skriniar'ın 5 Nisan'da oynanacak Beşiktaş derbisine yetişme ihtimalinin yüzde 90 olduğu belirtildi. Sarı-Lacivertliler bu tarihe kadar Samsunspor, Karagümrük ve Gaziantep ile karşılaşacak. Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi dahil 1 ay boyunca İstanbul'dan çıkmayacak. Beşiktaş derbisinden sonra ise Kayseri deplasmanına gidecek. Fenerbahçe'de sakatlık öncesi tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Skriniar, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı yaptı. Slovak oyuncu hırsı ve mücadele azmiyle de takım arkadaşlarına ilham oluyordu.