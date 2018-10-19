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Fenerbahçe'ye Slimani'den kötü haber

Fenerbahçe'nin golcüsü Slimani'nin, Sivas deplasmanında oynama ihtimalinin hayli düştüğü, bugün Sivas'a gidecek kafilede yer almasının beklenmediği öğrenildi.

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Fenerbahçe, dün yaptığı aile kahvaltısının ardından Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertlilerde milli takımlardan dönen isimler de idmanda yer aldı. Sakatlığı devam eden Islam Slimani ise takımla birlikte çalışmadı.

Cezayirli oyuncunun Sivas deplasmanında oynama ihtimalinin hayli düştüğü, bugün Sivas'a gidecek kafilede yer almasının beklenmediği gelen bilgiler arasında.

SİVAS YOLCULUĞU BUGÜN

F.Bahçe bugün öğlen son idmanını Can Bartu Tesisleri'nde yapacak ve saat 20.30'da Sabiha Gökçen'den kalkacak özel uçakla Sivas'a hareket edecek. Reyes takıma bugün katılacak.

(Sabah)

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