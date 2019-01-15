Fenerbahçe'ye Stefan Johanssen teklifi

MENAJERLER BOŞ DURMADI

FENERBAHÇE'DE transfer çalışmaları orta saha ve kanat oyuncusu üzerine yoğunlaşırken, Sarı-Lacivertliler’in gündemine Norveç Milli Takımı'nın kaptanı Stefan Johanssen geldi. Orta sahaya Beşiktaş'tan Tolgay Arslan'ı düşünen Fenerbahçe'de Ersun Yanal ise Michal Travnik ismini yönetime iletmişti. Fenerbahçe'de iki isim için çalışmalar devam ederken, menajerler Fulhamlı Johanssen’i Sarı-Lacivertli ekibe önerdi.

TUDOR VETO ETMİŞTİ

NORVEÇ Milli Takımı'nın sol ayaklı kaptanının Fulham'da fazla forma şansı bulamadığı için ayrılık kararı aldığı ve kiralık olarak F.Bahçe'ye gelebileceği ileten menajerler, 28 yaşındaki oyuncunun imzaya hazır olduğunu söyledi. Yanal onay verirse Norveçli solak Sarı-Lacivertli formayı giyecek. Bu sezon Fulham’da 13 maçta 1 asist yapan Johanssen, daha önce Igor Tudorlu dönemde G.Saray'ın gündemine gelmiş ancak Hırvat hoca bu transferi veto etmişti.

(Gunes)