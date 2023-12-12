Fenerbahçe'ye sürpriz öneri: Maxwel Cornet

Fenerbahçe, ocak ayında stoper ve kanat bölgesine transfer yapacak. Sarı-Lacivertliler'e sürpriz bir teklif geldi. West Ham United forması giyen Maxwel Cornet menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi.

İSMAİL KARTAL'IN KARARI BEKLENİYOR

Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü İsmail Kartal'ın Cornet ile ilgili kararı bekleniyor. Kartal onay verirse transfer için resmi girişimler başlayacak. Kulübüyle sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Cornet'in de süre alamadığı için takımdan ayrılmayı planladığı öğrenildi.

7 MİLYON EUROYA BİTİRECEK

Bu sezon İngiliz ekibinde sadece 6 maçta forma giyen Cornet, 2022 yılında Burnley'den West Ham United'a 20.7 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu. Fenerbahçe Yönetimi transferi 7-8 milyon euro ücret karşılığında bitirmeyi planlıyor.

30 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

30 kez Fildişi Sahili Milli Takım formasını giyen ve 6 gole imza atan Cornet, hızı ve tekniğiyle ön plana çıkıyor.

10 GOLE KATKI

West Ham United dışında Lyon, Burnley ve Metz takımlarının formasını giyen Cornet, Premier Lig'de 41 maçta 9 gol, 1 asistle 10 gole katkıda bulundu.

KENT VE KING İLE YOLLAR AYRILIYOR

Fenerbahçe'de devre arasında Joshua King ve Ryan Kent ile yolların ayrılması planlanıyor. Sarı-Lacivertliler bu isimlerle yollar ayrılacağı için kanada takviye yapmak istiyor.