Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u konuk etti.
Ev sahibi ekip maçtan 1-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin golünü 34.dakikada Dzeko kaydetti.
MOURİNHO SİFTAH YAPTI
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, takımının başında ilk lig maçına çıktı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde ilk lig maçına çıkan teknik direktörlerine tezahüratlarla destek verdi.
Öte yandan Fenerbahçe'de yeni transferlerden Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Youssef En-Nesyri de ilk lig maçı heyecanını yaşadı.
LEVENT MERCAN KADRODA YER ALMADI
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Levent Mercan, Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almadı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun UEFA listesine de dahil etmediği genç oyuncu, ligde de şans bulamadı.
CENGİZ ÜNDER YEDEK BAŞLADI
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Cengiz Ünder, Adana Demirspor maçı kadrosunda yer aldı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadıkları maçlarda görev vermediği 27 yaşındaki oyuncu, Adana Demirspor müsabakasına ise yedekler arasında başladı.
TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU
Fenerbahçeli taraftarlar, ilk lig maçında takımını yalnız bırakmadı.
Karşılaşma öncesinde stat çevresinde toplanan sarı-lacivertliler, sahaya çıkan oyuncularına tezahüratlarla destek verdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Saint-Maximin sol kanattan ceza sahasına girerek pasını Tadic'e aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda top savunmadan geri döndü.
21. dakikada sol kanattan topla hareketlenen Saint-Maximin'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Deniz Eren Dönmezer, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
34. dakikada Saint-Maximin'in ceza sahasına derinlemesine pasında topla buluşan Dzeko, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
79. dakikada İsmail Yüksek'in orta sahada kaptırdığı topun ardından gelişen pozisyonda Yusuf Barasi'nin pasında topla buluşan Alioui'nin ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
82. dakikada Bartuğ Elmaz'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasına arka direkte iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
85. dakikada Tadic'in sol kanattan ara pasında topla buluşan En-Nesyri'nin karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Deniz Eren Dönmez gole izin vermedi.
90+1. dakikada Fenerbahçe yarı sahasının ortasında Alioui'nin kullandığı serbest vuruşta Çağlar Söyüncü'nün kale çizgisi yakınında uzaklaştırmak istediği top Yusuf Barasi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun penaltı noktası civarından şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Fenerbahçe, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.