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Spor

Fenerbahçe'ye TFF'den sürpriz ceza

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe hazırlık maçı kapsamında Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelmişti. Sezon başında TFF kadrosuna bildirilmeyen Muricio lemos'ta forma giymişti. Fakat Fenerbahçe kurallara göre kadroya yazılmayan oyuncu hazırlık maçlarında da oynayamaz maddesi ile TFF tarafından para cezasına çarptırıldı.

Takvim2 Aralık 2022 Cuma 12:41 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye TFF'den sürpriz ceza
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2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada takımlar hazırlıklarını sürdürüyor.

Sezona şampiyonluk iddiasıyla giren Fenerbahçe de Dünya Kupası sonrası zirvedeki yerini korumak için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda çeşitli takımlarla hazırlık maçları organize eden sarı lacivertliler son olarak İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'yla karşılaştı.

Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda ağırladığı rakibini Osayi Samuel, King ve Ferdi'nin golleriyle 3-1 yendi.

Bu karşılaşma sonrası TFF'den Fenerbahçe'ye para cezası geldi.

Sezon başt lisansı çıkarnlmayan Mauricio Lemos, Rayo Vallecano ile maçta forma giymişti. Takvim'de yer alan habere göre TFF, lisansi bulunmayan

Futbolcularin resmi olmayan maçlarda da oynamast yasak olduğu için kulübe 25 bin lira para cezasi verdi.

Fenerbahçe yönetiminin, uygun bir talip çikması durumunda Lemos ile yollarını ayırmayı planladığı ifade ediliyor

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