Musaba ve Matteo Guendouzi gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, orta sahaya N'Golo Kante takviyesi yapmak için girişimlerini sürdürüyor. Kante'nin Fenerbahçe'ye kişisel onay verdiği belirtilirken, Al-Ittihad yönetimi, Kanarya'nın süreci "bitmiş gibi" yansıtmasından rahatsız oldu ve 10 milyon euro bonservis talebinde ısrarcı kaldı. Suudi basını, İngiltere'den iki takımın 34 yaşındaki oyuncu için devreye girdiğini ve F.Bahçe'nin işinin zorlaşabileceğini yazdı. Ada basını ise Kante transferinde hareketlilik olacağını, eski Chelsea yıldızının Premier Lig'e dönebileceğini bildirdi.

SUUDİ ARABİSTAN ÇIKARMASI

Öte yandan lig birliği kaynaklı mali hata nedeniyle AlIttihad'ın hesaplarının geçici olarak bloke edilmesi, transfer planlarını durma noktasına getirdi. Teknik direktör Sergio Conceiçao'nun takviye planları askıya alındı. Fenerbahçe Yönetimi, bu durumu da fırsata çevirerek transfer komitesini önümüzdeki günlerde Kante transferini bitirmek için Suudi Arabistan'a yollamaya hazırlanıyor. Öte yandan Al-Ittihad, Kante'ye yeni sözleşme konusundaki teklifini yeniden iletti. Suudiler, yaklaşık 25 milyon euro olan aynı maaş üzerinden oyuncuya 1 yıllık kontrat önerdi.