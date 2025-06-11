Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Amara Diouf için açıklama geldi.

Generation Foot'un ortağı olan Metz kulübünün başkanı Bernard Serin, 17 yaşındaki genç futbolcu ile ilgili konuştu.

Serin, "Amara Diouf, iki yıldır dikkatleri üzerine çeken bir oyuncu. Haziran ayında 17 yaşına girdi ve onun Generation Foot ile sözleşmesini uzatmasını istiyoruz. Çünkü 18 yaşına gelmeden Senegal'den ayrılamaz. Kural böyle. Henüz 17 yaşında ve bir sonraki sözleşmesini Senegal'de imzalaması gerekiyor. Sadece bir yıllığına bile olsa 18 yaşına gelmeden, yani 2026 Haziran'dan önce Senegal'den ayrılamaz." dedi.

SAKATLIĞI

Sözlerine devam eden Serin, "Bu muazzam nitelikler sahip çocuğa elbette çok bağlıyız. Ancak çapraz bağları yırtıldığı için ciddi bir sakatlık yaşadı ve ne yazık ki sakatlığı nüksetti. Henüz 17 yaşındaki bir çocuk için ikinci kez çapraz bağ ameliyatı olmak önemli bir şey." diye konuştu.

TRANSFER, SAĞLIK KONTROLÜ

Diouf'un ayrılacağına ve başka bir takım için sağlık kontrolünden geçtiği haberlerini yalanlayan Serin, 17 yaşındaki futbolcunun sakatlığı nedeniyle ocak ayına kadar forma giyemeyeceğini söyledi. Diouf'un tedavisi için Fransa'ya gelmesi gerektiğini söyleyen Serin, "En mantıklı yol, Fransa'da ameliyat olup rehabilitasyonunu burada yapması." diye konuştu.

"KORUMAK BİZİM GÖREVİMİZ"

Diouf'un geleceğinin kendi elinde olduğunu söyleyen Serin, "Karar ona kalmış. Eğer buraya gelmeye karar verirse, tabii ki bize de. Onu korumak bizim doğal görevimiz." sözlerini sarf etti.