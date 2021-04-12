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Spor

Fenerbahçe'ye Valencia ve Sosa'dan kötü haber

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuları Enner Valencia ve Jose Sosa, Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayıp oyuna devam edemediler. Valencia sahayı sedyeyle terk etti.

12 Nisan 2021 Pazartesi 21:20 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 21:20
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 yenen Fenerbahçe'ye 2 tecrübeli isimden kötü haber geldi.

Karşılaşmada 1 gol kaydeden Enner Valencia, 77. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Sedye ile sahayı terk eden tecrübeli futbolcunun yerine Osayi-Samuel oyuna dahil oldu.

SOSA DA MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Valencia ile birlikte Jose Sosa da sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı. Tecrübeli futbolcu 81. dakikada yerini Luiz Gustavo'ya bıraktı.

İki oyuncunun son durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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