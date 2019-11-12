Fenerbahçe'ye Vedat Muriç'ten kötü haber

Federasyonun yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kosova'nın milli forvet Vedat Muriqi, 14 Kasım'da Çekya ile Plzen'de ve 17 Kasım'da İngitlere ile Priştina'da oynayacağımız maçlarda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Oyuncunun tüm çabasına ve oynamak için gösterdiği azme rağmen, İsviçre'de yapılan sağlık kontrollerinin ardından kadrodan çıkarılması kararı alınmıştır. Muriqi'nin sağlık durumunda bir değişim olması halinde bilgilendirme yapılacaktır."