Fenerbahçe, Kim Min-jae'nin ayrılacak olması ve Serdar Aziz'in de beklenmedik sakatlığı sonrası savunmadaki boşluğu doldurmak için çalışmalarını hızlandırdı. Fluminense'den Nino için girişimlerini sürdüren sarı lacivertliler, listesindeki bir başka isim olan Flamengo'dan Gustavo Henrique konusunda büyük ilerleme kaydetti.

Emre Demir Barcelona kariyerine tarihi farkla başladı

GUSTAVO HENRİQUE İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Brezilya'daki O Dia Gazetesi'nin haberine göre Kanarya, Gustavo Henrique'nin menajeriyle önceki gün video konferans üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi. Daha önce Flamengo'da hocalık yapan Jorge Jesus'un da yakından tanıdığı Henrique'nin maaşı ve sözleşme süresi konusunda ortak noktada buluşulduğu bildirildi.

Beşiktaş'ın yeni sol beki... Rıdvan Yılmaz'ın yerine geliyor!

DÖNÜŞ YAPMALARI BEKLENİYOR

Haberde Kanarya'nın, sözleşmesi 2023 Aralık ayında sona erecek tecrübeli stoper için 2.5 milyon avroluk bir bonservis bedelini gözden çıkardığı vurgulandı. Kırmızı siyahlıların, birkaç gün içinde bu teklife olumlu ya da olumsuz dönüş yapacağı vurgulandı. Deneyimli oyuncunun, Türkiye'de oynamak konusunda istekli olduğu ifade edilirken, anlaşmanın sağlanması halinde transferin kısa sürede resmiyet kazanacağı iddia edildi.