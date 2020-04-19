19 Nisan 2020 Pazar 09:29 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 09:29

Alex sonrası orta alana istediği 10 numarayı bir türlü bulamayan Fenerbahçe'de arayışlar sürüyor… Scout ekibi ile beraber Avrupa ve Güney Amerika'da çok sayıda ismi izleyen Sarı-Lacivertliler'in Mauro Junior'da karar kıldığı öğrenildi.

HERACLES'TE KİRALIK OYNUYOR

Hollanda Ligi'nde Heracles formasını kiralık olarak giyen 20 yaşındaki Brezilyalı yıldızın bonservisi ise PSV'de bulunuyor. Mauro Junior'un futbol stili Alex'e oldukça benziyor.

YAKINDA GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Fenerbahçe scout ekibinin genç yıldızı yaklaşık 2.5 aydır takip ettiği öğrenildi. Yönetimin PSV ile temasa geçerek satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı ifade ediliyor.

12 GOLE DİREKT KATKIDA BULUNDU

Bu sezon 6 gol ve 6 asistlik performansıyla dikkat çeken Mauro Junior etkili sol ayağı ve müthiş tekniği ile dikkat çekiyor. Yıldız futbolcunun uzaktan şutları da oldukça etkili. (Takvim)