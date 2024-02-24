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  • Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler! Cihan Çanak için ilk temas kuruldu
Spor

Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler! Cihan Çanak için ilk temas kuruldu

Fenerbahçe yaptığı transferlerle geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Sarı lacivertli ekip, Belçika'nın Standard Liege takımında forma giyen gurbetçi futbolcu Cihan Çanak'ı gündemine aldı ve ailesiyle ilk teması kurdu. İşte detaylar...

Takvim24 Şubat 2024 Cumartesi 09:50 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler! Cihan Çanak için ilk temas kuruldu
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Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken genç yıldız adaylarının da peşine düşmüş durumda. Sarı lacivertli kurmayların Belçika'nın Standard Liege takımında forma giyen gurbetçi futbolcu Cihan Çanak ile ilgilendiği ortaya çıktı.

YENİ ARDA GÜLER

19 yaşında ve 10 numaralı mevkide forma giyen Cihan Çanak için "Yeni Arda Güler" yorumları yapılıyor.

AİLESİ İLE DE GÖRÜŞME YAPILDI

Türkiye U19 Milli Takım formasını da giyen Cihan Çanak'ın ailesi ile de görüşme yapıldığı gelen haberler arasında.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Standard Liege ile 2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Cihan Çanak'ın güncel piyasa değeri 4 milyon Euro civarında gösteriliyor.

KULÜBÜ İLE PAZARLIK YAPILACAK

Fenerbahçe'nin Belçika temsilcisi ile kısa süre içinde pazarlık masasına oturması bekleniyor.

ÇOK YÖNLÜ

Sol ayağını çok iyi kullanan Cihan Çanak 10 numara dışında sağ ve sol kanatta da forma giyebiliyor. Genç futbolcu gol ve asist özellikleri ile biliniyor.

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Cihan Çanak'ın Fenerbahçe formasını giymeye sıcak baktığı da ifade ediliyor.

BU SEZON 19 MAÇ

19 yaşındaki Cihan Çanak bu sezon 6'sı ilk 11'de olmak üzere 19 karşılaşmada Standard Liege formasını terletti. Türkiye U19 takımında forma giydiği 6 maçta ise 2 golü bulunuyor.

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