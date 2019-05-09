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Fenerbahçe'ye yeni Kuyt: Andre Schürrle

Küme düşen Fulham’da tutunamayan ve B.Dortmund’da da istenmeyen Schürrle, F.Bahçe yolunda.

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Fenerbahçe'nin Andre Schürrle’de istediği ortam oluştu. Yaz döneminde Alman futbolcu için nabız yoklayan ancak onu Fulham’a kaptıran F.Bahçe, şimdi Schürrle’ye ulaşabilir. İngiliz basınında, Dortmund’un Schürrle ile devam etmek istemediği ve oyuncunun da küme düşen Fulham’da kalamayacağı detayı var. Hücumun her bölgesinde rahatlıkla oynayan Schürrle, Alman Milli Takımı’nda da boy gösterdi. Hırsı ve skorer özelliğiyle Schürrle, taraftarın eski sevgililerinden Dirk Kuyt’a benzetiliyor.

Kruse bitecek

Werder Bremen'le mukavelesi biten Max Kruse için F.Bahçe, rakiplerine çelme takacak. F.Bahçe, Kruse’de kesenin ağzını açacak.

(Akşam)

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