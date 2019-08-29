İtalyan basını bir dönem Real Madrid’de de forma giyen ve son olarak Rio Ave’de oynadıktan sonra şu anda boşta olan Fabio Coentrao’ya Fenerbahçe’nin teklif götürdüğünü yazdı. Fener’in 6.5 milyon euro teklif ettiği Luiz Gustavo için Marsilya kulübü yine hayır yanıtını verdi.