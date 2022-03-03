Fenerbahçe'ye yeni sponsor

AA 3 Mart 2022 Perşembe 14:23 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 14:23

1907 Fenerbahçe Derneği, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'na sezon sonuna kadar forma kol sponsoru oldu.

Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, yönetim kurulu üyesi Kemal Danabaş, 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya ve 1907 Fenerbahçe Derneği Genel Sekreteri Cenk Soner katıldı.

Burada açıklamada bulunan Burak Kızılhan, yanlarında olmaları dolayısıyla 1907 Fenerbahçe Derneği'ne teşekkür etti.

1907 Fenerbahçe Derneğinin kuruluş amacının Fenerbahçe'ye hizmet olduğunu hatırlatan Kızılhan, "Fenerbahçe'miz ne zaman ne şekilde neye ihtiyaç duyarsa kulübümüzün en büyük destekçisi olan, kuruluş amacı Fenerbahçe'ye hizmet olan 1907 Fenerbahçe Derneğine kadın futbol takımımıza verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle diğer tüm derneklerimize de sevgilerimizi saygılarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kemal Danabaş ise "Kadın futbol takımımızın sahada göstermiş olduğu mücadeleyle ne kadar güçlü temeller attığımızı görüyoruz. Bu temellerde yanımızda duran, sponsorluk desteği veren 1907 Fenerbahçe Derneği, takımın gelişmesinde önemli bir destek olmuştur. Yeni kurulan takımların zaman ihtiyacı vardır. Biz sürenin kısalması için elimizden geleni yapıyoruz. Taraftarların takımımıza önemli teveccüh gösterdiğini görüyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından aldığımız mesajlar son derece olumludur." diye konuştu.

Rıfat Perahya da 1907 Fenerbahçe Derneği'nin 30. yılını kutladıklarını hatırlatarak, şunları aktardı:

"Derneğimizin tek amacı kuruluşundan beri Fenerbahçe'ye hizmet olmuştur. 30 seneye, kulübümüze değer katan birçok proje sığdırdık. Projeleri, 900 üyemizin desteği olmadan gerçekleştiremezdik. Katkıda bulunan tüm dernek üyelerimize emekleri için teşekkür etmek istiyorum. Yeni kurulan kadın futbol takımımızla ilgili sorumluluk almak istiyorduk. Türk kadınları Cumhuriyetimizin kurulmasında olduğu gibi Fenerbahçe'nin tarihinde de önemli rol oynadı. Bizleri tarihimizde fazlasıyla gururlandıran kadın sporcularımız ve takımlarımız oldu. Kadın futbol takımımızın da bu başarıları pekiştireceğine eminiz."

Yapmış oldukları sponsorluğun kendilerini gururlandırdığını aktaran Cenk Soner ise "Kadın futbol takımına bu sponsorlukla katkıda bulunmak bizim için gurur verici. 30 yıldır kulübe katkı sağlamak amacıyla birçok projeye imza attık. Bu sponsorlukta bunlardan bir tanesi. Bu sponsorluğun diğer derneklerimize örnek olmasını da umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sponsorluk anlaşması, hatıra fotoğraf çekimiyle son buldu.