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Spor

Fenerbahçe'ye yenilen Giresunspor çıkış arıyor

GZT Giresunspor Kulüp Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, Fenerbahçe ile kendi evlerinde oynadıkları maçtan puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

IHA14 Şubat 2022 Pazartesi 14:51 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 14:51
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Rakipleri karşısında golü erken bulduklarını ancak daha sonra yakaladıkları fırsatları kullanamadıklarını ifade eden Önal, "Maçın henüz başında 1-0 öne geçtikten sonra girdiğimiz önemli pozisyonları değerlendiremedik. Umut'un sakatlanması, devamında hücuma çıkarken kaybettiğimiz bir topun kalemizde gol olması takımımızı demoralize etti. İkinci yarının başında skor olarak 2-1 geri düşünce kalan dakikalarda tüm riskleri aldık ancak sonucu değiştiremedik. Alexis Perez'in bu maçta kırmızı kart görmesi de bizim açımızdan çok olumsuz oldu. Fenerbahçe maçından puansız ayrıldığımız için son derece üzgünüz" dedi.

Şimdi gözlerini bu hafta deplasmanda oynayacakları Kayserispor maçına çevirdiklerini ifade eden Önal, "Çok zorlu bir periyottan geçiyoruz. Bu hafta Kayseri deplasmanına gideceğiz. Son haftalarda aldığımız başarısız sonuçlarla üzdüğümüz taraftarlarımızı Kayserispor maçından güzel bir sonuç alarak sevindirmek ve önümüze yeni bir sayfa açmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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