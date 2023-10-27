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Spor

Fenerbahçe'ye yıldız oyuncudan kötü haber

Konferans Ligi'nde Ludogorets ile karşılaşan Fenerbahçe'de stoper oyuncusu Alexander Djiku ayağına darbe almasına rağmen maçı tamamlamıştı. Sarı-lacivertli kulüp, yıldız oyuncunun ayak kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı.

27 Ekim 2023 Cuma 18:03 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye yıldız oyuncudan kötü haber
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Ludogorets maçında sakatlanan Alexander Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Alexander Djiku'nun UEFA Konferans Ligi'nde oynadığımız Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe sonrası hissettiği ağrı şikayeti nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan değerlendirme neticesinde; sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir.

Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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