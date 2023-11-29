Fenerbahçe'de yaşanan kritik sakatlıklar takım kurgusunu bozarken, Sarı-Lacivertliler önemli futbolcularından eksik çıktığı birçok maçta puan kaybı yaşadı. Öte yandan Fenerbahçe'ye Fred ve Alexander Djiku'dan iyi haber geldi.

Sakatlıklarını atlatan iki futbolcu da bireysel çalışmalarını sürdüyor.

Fatih Karagümrük maçında Fred ve Djiku görev alamazken, Brezilyalı orta saha oyuncusunun Ganalı stoperden önce sahalara dönmesi bekleniyor.

FRED'İN SİVASSPOR MAÇINDA DÖNECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Hem Fred hem de Djiku'nun UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 30 Kasım Perşembe günün oynanacak Nordsjaelland maçında forma giymesi beklenmiyor. Öte yandan Fred'in Kadıköy'deki Sivasspor maçında sahalara döneceği öngörülüyor.

DJIKU'YU RİSKE ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORLAR

Djiku'nun durumu ise söz konusu maç özelinde belirsizliğini koruyor. Teknik ekip, Djiku'yu yüzde 100 hazır duruma gelmeden riske etmeyi düşünmüyor. Bir aksilik yaşanmaması halinde Ganalı savunmacı, Beşiktaş derbisinde sahada olacak.