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Fenerbahçe’ye Zanka müjdesi

AUDİ Cup’ta B.Münih ve Real Madrid maçlarında kalesinde 11 gol gören Fenerbahçe’de savunma S.O.S verirken, stoper mevki için uzun süredir gündemde olan Zanka ile (Mathias Jattah-Njie Jørgensen) anlaşmaya varıldığı bildirildi.

  • Star Spor
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İngiltere’de geçen sezon Premier Lig’den düşen Huddersfield forması giyen 29 yaşındaki Danimarkalı oyuncunun, Sarı-Lacivertliler’in yaptığı yıllık 2 milyon euroluk teklifi kabul ettiği öğrenildi. Bu gelişme sonrasında Fener, Zanka’nın bonservisi için Huddersfield’le masaya oturup 3 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Ada ekibinin Danimarkalı stoperin gidişine onay vereceği belirtiliyor. Bu arada Stuttgart’ın ise Kanarya’nın Mangala için yaptığı teklifi yetersiz bulduğu açıklandı.

 

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