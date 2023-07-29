Fenerbahçe'nin orta saha adaylarından biri Rade Krunic. Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcu için resmi girişimlere başladı. Milan'ın sportif direktörü Antonio D'Ottavio, Sport Digitale'ye yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin Krunic'e ilgisini yalanlayamam. Ancak transfer hakkında resmi görüşmelere başlamak için henüz erken" ifadelerini kullandı.

Sarı lacivertlilerin kısa sürede ilk teklifi İtalyan devine sunması bekleniyor. Ancak Rade Krunic, Milan'ın satış listesine koyduğu isimler arasında değil.

Teknik direktör Stefano Pioli, Boşnak orta saha oyuncusunu yeni sezonda takımda düşünüyor. Bu nedenle Milan'ın, ancak iyi bir teklif gelmesi halinde Krunic'i satmaya sıcak bakacağı belirtildi.

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29 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Milan'da 34 resmi maçta forma giyerken, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.