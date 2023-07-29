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Spor

Fenerbahçe'yi doğruladı! Kanarya'nın yeni hedefi Rade Krunic

Fenerbahçe bu yaz transfer döneminde kadrosuna birçok yıldız ismi katarak büyük ses getirdi. Sarı-lacivertli ekibin yeni hedefi ise Milan forması giyen başarılı orta saha oyuncusu Rade Krunic. Konuya ilişkin açıklama yapan Milan Sportif Direktörü Antonio D'Ottavio, Fenerbahçe'nin Boşnak orta saha oyuncusuyla ilgilendiğini açıkladı. İşte detaylar...

Fanatik29 Temmuz 2023 Cumartesi 09:15 - Güncelleme:
Fenerbahçe'yi doğruladı! Kanarya'nın yeni hedefi Rade Krunic
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Fenerbahçe'nin orta saha adaylarından biri Rade Krunic. Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcu için resmi girişimlere başladı. Milan'ın sportif direktörü Antonio D'Ottavio, Sport Digitale'ye yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin Krunic'e ilgisini yalanlayamam. Ancak transfer hakkında resmi görüşmelere başlamak için henüz erken" ifadelerini kullandı.

Sarı lacivertlilerin kısa sürede ilk teklifi İtalyan devine sunması bekleniyor. Ancak Rade Krunic, Milan'ın satış listesine koyduğu isimler arasında değil.

Teknik direktör Stefano Pioli, Boşnak orta saha oyuncusunu yeni sezonda takımda düşünüyor. Bu nedenle Milan'ın, ancak iyi bir teklif gelmesi halinde Krunic'i satmaya sıcak bakacağı belirtildi.

PERFROMANSI

29 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Milan'da 34 resmi maçta forma giyerken, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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