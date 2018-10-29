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Fenerbahçe'yi Erwin Koeman hazırlıyor

Cocu'nun görevden alınmasının ardından Fenerbahçe'yi bugün antrenmanda Erwin Koeman çalıştırdı.

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında cuma günü Türk Telekom Stadyumunda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesislerinde, antrenör Erwin Koeman yönetimindeki antrenmanı, MKE Ankaragücü maçında forma giyen oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı pas çalışmasıyla sürdürdü. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla noktalandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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