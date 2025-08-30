İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

Fenerbahçe'yi Gençlerbirliği karşısında sahaya çıkaracak isim belli oldu

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Jose Mourinho ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde, başkent ekibi karşısında sahaya Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacak.

30 Ağustos 2025 Cumartesi 09:37
Fenerbahçe'yi Gençlerbirliği karşısında sahaya çıkaracak isim belli oldu
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Avrupa müsabakası nedeniyle ligde ilk hafta maçı ertelenen Fenerbahçe, açılışı 2. hafta Göztepe deplasmanında yapmış ve rakibiyle golsüz berabere kalmıştı.

Ligde geçtiğimiz hafta ise taraftarı önünde Kocaelispor'u 3-1 yenen sarı-lacivertli ekip, ilk galibiyetini elde etmişti.

TAKIMIN BAŞINDA ZEKİ MURAT GÖLE OLACAK

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği karşısında takımın başında Zeki Murat Göle bulunacak.

Sarı-lacivertlilerde yönetim kurulu, dün teknik direktör Jose Mourinho ile yolları ayırma kararı almıştı.

Mourinho'nun yokluğunda takımın başında Gençlerbirliği karşısında Göle yer alacak.

TAKIMDA 5 EKSİK

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve Mert Hakan Yandaş'ın tedavilerine devam ediliyor.

Bu isimlerin yanı sıra Benfica mücadelesinde sakatlık yaşayan Jhon Duran ve Nelson Semedo'nun müsabakada oynaması beklenmiyor.

EDSON SAHNE ALACAK

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkacak.

Alvarez, teknik heyetin görev vermesi durumunda forma giyebilecek.

Öte yandan Kocaelispor karşısında ilk defa kadroya dahil olan Dorgeles Nene, söz konusu maçta şans bulamamıştı.

Nene de teknik heyetin şans vermesi durumunda formayı ilk kez sırtına geçirecek.

Popüler Haberler
