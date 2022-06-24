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Spor

Fenerbahçe'yle anlaşma tamam! Top Abdülkerim'de

Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı'nın Fenerbahçe'ye transferi konusunda pürüz çıktığı öne sürüldü. Konyaspor Kulübü yetkilileri, 'Kulüpler transfer konusunda prensipte anlaşma sağladı ancak Abdülkerim ile Fenerbahçe arasında pürüz çıktığını biliyoruz. Kararı Abdülkerim verecek. Oyuncumuz bizimle antrenmana çıkmaya devam ediyor' dedi.

DHA24 Haziran 2022 Cuma 11:46 - Güncelleme:
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Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla büyük takımların transfer listesine adını yazdıran Abdülkerim Bardakçı için kulübü Konyaspor, Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varmıştı. Fenerbahçe'nin Abdülkerim Bardakçı ile yaptığı görüşmede fiyat konusunda pürüz çıktığı iddia edildi.

"KARARI ABDÜLKERİM VERECEK"

Konyaspor kulübü yetkilileri yaptığı açıklamada, "Kulüpler transfer konusunda prensipte anlaşma sağladı. Ancak Abdülkerim ile Fenerbahçe arasında pürüz çıktığını biliyoruz. Kararı Abdülkerim verecek. Oyuncumuz bizimle antrenmana çıkmaya devam ediyor" diye konuştu.

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