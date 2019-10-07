Fener’de 4 bilet kesildi
Sarı-Lacivertliler’de Teknik Direktör Yanal’ın raporu doğrultusunda Sadık Çiftpınar, Miha Zajc, Mehmet Ekici ve Maurico Isla ile devre arasında yolların ayrılmasına karar verildiği öğrenildi.
STAR
SÜPER Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal’ın devre arası için yönetime şok bir rapor sunduğu ileri sürüldü. Buna göre Yanal’ın geçen sezonun devre arasında Yeni Malatya’dan transfer edilen Sadık Çiftpınar’ın yanı sıra TFF’ye gönderilen kadroda yer verilmeyen Mehmet Ekici, sağ bek Maurico Isla ve 10 numara Miha Zajc’ın biletini kestiği öğrenildi. Yönetimin dört futbolcudan kendilerine kulüp bulması için talimat verdiği belirtiliyor. Bu arada Ersun Yanal’ın devre arasında savunma ve kanatlara takviye de istediği ifade ediliyor.
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