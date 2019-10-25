Fener’de divan günü
FENERBAHÇE Yüksek Divan Kurulu Ekim ayı toplantısı bugün yapılacak.
- Star Spor
Faruk Ilgaz Tesisleri’ndeki toplantı saat 12.30’da başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da toplantıya katılması bekleniyor. Sarı-Lacivertli kulübün kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayan Erdoğan, Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçecek. Bu arada Başkan Ali Koç’un kongre üyelerine kulübün gidişatıyla ilgili bilgi vereceği ayrıca gündemle ilgili konularda yönetimin görüşlerini açıklayacağı belirtildi.
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