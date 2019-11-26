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Fener’de ilk kez kaçırdı

Malatya’da beyaz noktadar topu Farnolle’ye teslim eden Kaptan, Sarı-Lacivertli forma ile ilk kez bir penaltıyı gole çeviremedi. Emre ligde 28 penaltıda 25 gol attı.

  • Star Spor
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YENİ Malatyaspor deplasmanında kader penaltısını kaçıran Emre Belözoğlu bir ilki yaşadı. Tecrübeli oyuncu Fenerbahçe’de Malatya maçı öncesi 11 kez penaltı atışı kullanmış ve hepsini de gole çevirmişti. 12. penaltıda topu kaleci Farnolle’ye teslim eden Kaptan, Süper Lig kariyerinde ise G.Saray ve Başakşehir dönemleri de dahil 28 penaltı atışı kullandı. Bunların 25’ini attı, 3’ünü kaçırdı. Kaçan gol için üzgün olduğunu belirten Emre, “Futbolda bunlar var. Artık önümüze bakalım” dedi.

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