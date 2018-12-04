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Fener’de Koeman’ın koltuğu sallanıyor!

Göreve başladığı ilk maçlarda umut veren Hollandalı çalıştırıcı aynı başarıyı devam ettiremeyince 2. yarıyı görme şansı azaldı.

  • StarSpor
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TEKNİK Direktör Erwin Koeman için işler tersine döndü. Göreve geldikten sonra Galatasaray beraberliği ve ardından Avrupa Ligi’nde Anderlecht, Süper Lig’de de Alanya karşısında alınan 2-0’lık beraberlikler Hollandalı hocanın göreve devam etmesini sağlamış ve sezon sonuna kadar görevde kalma ihtimalini artırmıştı.Ancak daha sonra lig ve Avrupa’da oynanan 3 maçta 2 beraberlik ve 1 yenilgi alınması üzerine Koeman’a olan güven sarsıldı. Fener’in ikinci yarıya yeni bir hoca ile girmesi bekleniyor.

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