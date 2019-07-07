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Fener’de Muriç çılgınlığı

Sarı-lacivertliler, Kosavalı golcüyü ezeli rakibi Galatasaray’a kaptırmak istemiyor. İkinci Başkan Semih Özsoy, Ç.Rize’nin Başkanı Hasan Kartal’a bonservis bedeli olarak 6 milyon euro teklif etti. İtalyan gazeteleri ise Galatasaray’a gitmek isteyen Kosovalı futbolcu için “Lazio da devreye girdi” şeklinde manşet attı.

  • Star Spor
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YENİ sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, Vedat Muriç’i kadrosuna katmak için tüm şartlarını zorluyor. Sarı-Lacivertliler’in, Çaykur Rizespor’la yaptıkları pazarlıklar devam ederken, ezeli rakibi Galatasaray’ın araya girmesi sonrası transferin çıkmaza girmesinin ardından önceki gece sürpriz bir girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

ÖZSOY’UN EVİNDE TRANSFER ZİRVESİ

Kanarya’nın İkinci Başkanı Semih Özsoy, daha önce Sportif Direktör Comolli’nin Muriç transferi için görüştüğü Rize Sportif Direktörü Yılmaz Bal ile evinde bir görüşme gerçekleştirdi. Özsoy’un bu görüşmede daha önce yaptıkları 3 milyon 750 bin euro+futbolcu teklifini, 6 milyon euro+futbolcu şeklinde revize ettiği bildirildi. Ç.Rize Başkanı Hasan Kartal’ın bu çılgın teklif sonrası Muriç’i Fener’e vermeyi kabul ettiği öğrenildi.

MURİÇ İÇİN LAZİO DA DEVREYE GİRDİ

Fener yönetiminin daha önce “Ben Galatasaray’ı istiyorum” diyen Vedat Muriç’i de ikna ettiği ifade ediliyor. Rize Başkanı Kartal da “Vedat’ın Fenerbahçe ile anlaştığını duyduk” diyerek Kosovalı oyuncunun Sarı-Lacivertli takıma yakın olduğunu ifade etti. Bu arada İtalyan sitesi Calciomercato, “Lazio, Galatasaray’ı isteyen Vedat Muriç için devreye girdi. Menajeri Haluk Canatar’a transfer şartaların sordu” iddiasında bulundu.

Avladığı balığı alırken az kalsın timsaha yem oluyordu

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