Fener’de sol beke iki aday

FENERBAHÇE’NİN sol bek için transfer atağı. Kanarya’nın, Boca Juniors’un 28 yaşındaki Kolombiyalı sol beki Frank Fabra ile Liverpool’un 26 yaşındaki İspanyol oyuncusu Alberto Moreno’yu takibe aldığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin Hasan Ali Kaldırım’a iyi bir alternatif arayışı içerisinde olduğu öğrenilirken iki adayın durumunun yakından takip edildiği konuşuluyor. Sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen Fabra’nın bu ay içerisinde antrenmanlara başlayacağı bildirilirken oyuncunun sözleşmesinin Haziran’da bitecek olması transferi için en büyük sebeplerden biri olarak gösteriliyor. Moreno’nun da Fabra gibi sözleşmesi sezon sonunda bitecek.