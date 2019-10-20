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Fener’den minnetarlık tişörtü

Fenerbahçe, Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçikler’i unutmadı.

  • Star Spor
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Sarı-Lacivertli oyuncular ısınmaya ise asker selamının yer aldığı tişörtlerle çıktı. Tişörtlerde “Vatan size minnettar” yazısı da yer aldı. Karşılaşmaya futbolseverler büyük ilgi gösterirken, 13 bin 341 kişi tribünde yer aldı . Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşmayı protokol tribününden Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ile izledi. Fenerbahçeli taraftarlar sakatlıktan dönen ve ilk kez 11’de sahaya çıkan Hasan Ali Kaldırım’a büyük sevgi gösterilerinde bulundu.

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